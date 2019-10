Agente ucciso, sirene spiegate a Pozzuoli: funerali con due vescovi

Lunedì 7 Ottobre 2019, 16:50 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia municipale di Pozzuoli ha espresso, oggi, la propria solidarietà all'agente Pierluigi Rotta, ucciso venerdì scorso a Trieste. Sei pattuglie della municipale puteolana hanno sostato davanti alla sede del commissariato di Polizia di Pozzuoli, nel centro storico della città flegrea, e per un minuto a sirene spiegate hanno inteso onorare la memoria di Pierluigi. Un modo, hanno fatto sapere i Vigili Urbani di Pozzuoli, per esprimere solidarietà ai colleghi del Commissariato di Polizia di Stato di Pozzuoli presso la cui sede ha lavorato per lunghi anni il padre, Pasquale e lo stesso Pierluigi e alla sua famiglia così duramente colpita. Intanto nulla ancora è emerso sulla data dei funerali. Si aspettano gli esami autoptici che saranno eseguiti a Trieste per stabilire il trasferimento della salma. Il rito funebre sarà officiato nella parrocchia di Lago Patria (Giugliano) attuale città di residenza della famiglia, presenti i vescovi di Aversa e di Pozzuoli, città d'origine di Rotta.