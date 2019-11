Le rampe di Pizzofalcone tra il degrado e l'abbandono: «Qui tutto è in rovina»

Da percorso rapido per le truppe e per i cittadini diretti al mare, ad immondezzaio e parcheggio abusivo per auto e moto. Questo il destino riservato alle rampe di Pizzofalcone dopo cinquecento anni dalla loro costruzione. Un piccolo mondo a parte nel borgo di Santa Lucia, a due passi dal lungomare di via Partenope. Una realtà in cui – nonostante l’impegno di cittadini ed attivisti – regnano l’abbandono ed il degrado.



«Ho cercato di cambiare le cose con l’arte e la cultura – afferma Pasquale Della Monaco – ma non è servito a niente. Ho organizzato spettacoli, momenti di poesia e riflessione con artisti ed attori da ogni parte d’Italia. Ho cercato di coinvolgere i cittadini e le istituzioni che purtroppo sembrano essere sorde a questo grido di aiuto. Dopo cinquant’anni di attività ed iniziative le cose vanno sempre peggio e l’anarchia regna sovrana. Tutti fanno quello che vogliono e si trovano auto parcheggiate ovunque. Anche al centro della strada, dove ostruiscono il passaggio a chi intende salire o scendere».

LEGGI ANCHE Napoli, così il castello sul Monte Echia è diventato la villa dei clochard

Quello delle soste selvagge è uno dei problemi più sentiti sulle rampe, ma non è il solo. Le abitazioni e le murature dei parapetto, sono insicure e fatiscenti. L’asfalto che ricopre il percorso è lesionato ed ha ceduto in più punti. Mentre nelle abitazioni le infiltrazioni d’acqua, hanno reso gli ambienti umidi e malsani.

LEGGI ANCHE Aspettando la metropolitana: così soffoca il Monte di Dio a Napoli

«Le cose vanno sempre peggio – lamentano i cittadini – e nessuno interviene. I turisti che ogni giorno vengono in zona si affacciano su un degrado che ci mortifica tutti e che denunciamo continuamente. Questa zona della città è abbandonata a se stessa ed è diventato impossibile viverci. Le nostre case sono piene d’acqua e le mura sono sempre più umide. Non sappiamo più che fare perché le rampe di Pizzofalcone sono una cosa a parte. Una realtà estranea al resto di Napoli in cui si vive dimenticati da tutti».

Ultimo aggiornamento: 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA