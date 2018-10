Ruba 126 scatole di tonno per rivenderle in strada: manette al supermarket

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 09:40

Entra in un supermercato e ruba una quantità spropositata di scatolette di tonno di una nota marca. In tutto 126 confezioni dal valore di 126 euro. Scoperta dal titolare è stata arrestata. Si tratta di Rudelise Sanchez, ufficialmente residente a Roma, ma domiciliata a Melito. La donna, è il caso di dire, è stata colta con le mani nel sacco dal proprietario del supermercato Simply market. La 25enne stava posizionando all'interno di un borsone da palestra le scatolette. Pensando di non essere vista ha cercato anche di fuggire ma è stata presa dal titolare.