Martedì 9 Aprile 2019, 13:40

In piena notte un ladro si è intrufolato nell’istituto agrario e liceo scientifico “Giovanni Falcone” di via domitiana mandando in frantumi il vetro di una finestra al piano terra. Una volta all’interno ha fatto razzia di proiettori rubandone 3. Mentre armeggiava è scattato l’allarme e il custode ha chiamato il 112.Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di monteruscello e della compagnia di pozzuoli che hanno bloccato il malfattore in flagranza.Luigi Brusco, 43enne di pozzuoli già noto alle forze dell’ordine, è stato infatti bloccato mentre caricava sulla sua auto un proiettore; all’esterno della scuola ne aveva già accantonati altri 2 che avrebbe caricato in auto di lì a poco.L’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato e sarà giudicato con rito direttissimo. La refurtiva è stata restituita all’istituto. Intanto le indagini continuano poiché non si esclude che brusco abbia commesso furti simili negli ultimi giorni.