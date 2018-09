Mercoledì 19 Settembre 2018, 12:20

Ruba a Napoli un'auto con dentro una borsa contenente gioielli per 40mila euro e scappa imboccando l'autostrada Napoli-Salerno. La polizia stradale del reparto di Angri intercetta l'auto, dopo un lungo inseguimento e la blocca nei pressi dell'uscita di Torre del Greco. E' accaduto ieri. L'uomo, 55 anni, originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato arrestato. E' accusato di furto aggravato ma anche di aver declinato false generalità a pubblico ufficiale. Quando gli agenti del comandante Alfredo Rosalba lo hanno fermato, il 55enne avrebbe infatti mostrato documenti di identità, risultati falsi. All’interno del veicolo è stata trovata una borsa contenente numerosi gioielli per un valore complessivo di 40mila euro. Dai successivi accertamenti è risultato, inoltre, che l'uomo era sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro di Biella, alla quale non aveva fatto più rientro dal 31 agosto scorso, dopo una licenza di due giorni.