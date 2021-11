Ruba un'auto e aggredisce i miitari, 26enne arrestato dopo inseguimento

Guida auto rubata, tenta la fuga dai carabinieri e poi li prende a pugni. Ma, alla fine, il 36enne finisce in manette: deve rispondere di ricettazione e resistenza. Bloccato dai militari della sezione radiomobile di Torre del Greco e della stazione di San Sebastiano al Vesuvio dopo un lungo inseguimento iniziato in via Argine a Ponticelli e finito a Cercola con l'aggressione.

La vettura è risultata rubata qualche giorno fa a Portici. E, nell’auto, poi restituita al legittimo proprietario, sono stati rinvenuti attrezzi funzionali allo scasso. L'arrestato è stato ristretto in camera di sicurezza e dopo il rito direttissimo sottoposto ai domiciliari.