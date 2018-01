Ruba bancomat a una signora â€‹e fa spese in profumeria: arrestato a Piano di Sorrento

Ha rubato la borsa alla cliente di un supermercato e poi, con la carta di credito e il bancomat sottratti, è andato prima a prelevare centinaia di euro da uno sportello bancomat e poi a fare acquisti in 2 profumerie di Piano di Sorrento. Nel frattempo però alla vittima del furto è arrivato un sms che la avvertiva del prelievo e si è resa così conto del borseggio, segnalandolo ai carabinieri. I militari hanno subito fatto partire gli accertamenti dall'atm in cui era stato fatto il prelievo e grazie alle telecamere comunali hanno visto nei pressi dello sportello l'autore del furto. Si tratta di un incensurato 35enne sorpreso poi in un negozio di cosmetici mentre acquistava un profumo. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato e segnalato per indebito utilizzo di carte di credito. La refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto. Ora il 35enne è in attesa del giudizio direttissimo.

Giovedì 4 Gennaio 2018, 13:19

