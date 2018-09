Sabato 22 Settembre 2018, 10:38

CASAMARCIANO - Ruba bombole di gas nel deposito di una ditta, alla vista della vigilanza scappa ma viene arrestato poco dopo dai carabinieri. È accaduto questa notte a Casamarciano. Il ladro è G.M., 38enne di Nola residente a Camposano, che si è introdotto nottetempo in una azienda che si occupa di vendita di bombole di gas ma, mentre metteva in atto il suo piano, è stato sorpreso dai vigilantes della Over Security. Le guardie giurate hanno allertato i carabinieri e sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Cicciano, coordinati dal comandante Giuseppe Giudice, che lo hanno inseguito e infine arrestato per furto aggravato. Aveva asportato 12 bombole di gas che sono poi state restituite ai titolari della ditta.