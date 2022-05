Forcella, spinge una passante e le ruba il cellulare: arrestato 27enne gambiano

Sabato sera i falchi della squadra mobile, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato un uomo che ha spinto con violenza una donna per poi sottrarle il cellulare e darsi alla fuga a piedi in direzione di via San Candida.

I poliziotti gli hanno intimato l’alt ma l’uomo ha proseguito la fuga fino a quando, giunto in via Annunziata, non senza difficolta e dopo una colluttazione, l’hanno bloccato e trovato in possesso del cellulare asportato poco prima.

M.J.H., 27enne gambiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il cellulare è stato restituito alla vittima.