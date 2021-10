Ruba cibo per necessità nel supermarket scoperto, il vigilantes gli paga la spesa

Un furto di pochi alimenti con il tentativo di fuggir dal supermercato Conad di Poggioreale. Intercettato dalle telecamere però è stato fermato all’ingresso. «Devo portare qualcosa da mangiare alla mia famiglia», ha spiegato agli addetti del market.

La guardia giurata, intenerito dalla sua intenzione, libero dal servizio, gli paga la spesa. Il direttore del market decide di non sporgere querela. Umanità e buon senso ai tempi del Coronavirus. Un bel gesto compiuto dal Presidente dell’ associazione nazionale guardie particolari giurate Giuseppe Alviti.«Mi ha fatto piacere – dice Alviti - che davanti ad una situazione simile, il direttore non abbia sporto denuncia. L’uomo, ci ha raccontato che, avendo perso il lavoro era senza casa e lavoro, mi sono sentito in dovere di pagare e di lasciarlo andare senza conseguenze». L’uomo è stato quindi segnalato ai Servizi sociali per fargli fornire l’assistenza necessaria.