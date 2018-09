Giovedì 13 Settembre 2018, 20:25

QUALIANO - Ruba una crema in farmacia, ritorna il giorno dopo e il titolare la riconosce: denunciata dai carabinieri. Ha pagato il prodotto aveva sottratto dal bancone la 50enne di Qualiano che ieri, con la scusa di dover acquistare dei medicinali si era impossessata di una crema. Il titolare, tuttavia, si era accorto del furto grazie anche alle telecamere di videosorveglianza del negozio e quando l'ha vista rientrare ha immediatamente allertato i carabinieri. La donna non solo ha pagato la crema rubata il giorno prima ma è stata anche denunciata per furto.