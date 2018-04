Ruba iPhone e borsa a clienti del bar, arrestato 30enne marocchino

Domenica 15 Aprile 2018, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2018 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Ruba un iPhone ad un cliente di una pizzeria e la borsetta ad una giovane donna in un bar del centro storico: arrestato 30enne marocchino. In manette G.A., extracomunitario con precedenti di polizia, beccato ieri sera in flagranza di reato lungo via Circumvallazione: l'uomo è stato pizzicato pochi minuto dopo aver compiuto due furti aggravati, reati dei quali dovrà rispondere domani mattina durante il processo con rito direttissimo al tribunale di Torre Annunziata.Tutto è iniziato ieri sera: intorno alle 23 il marocchino si è introdotto all'interno di una nota pizzeria di via Sedivola e ha rubato un iPhone da un tavolo, poi è subito fuggito via. Il cliente proprietario del cellulare ha realizzato immediatamente di aver subito il furto e ha lanciato l'allarme, ma il 30enne straniero si è dileguato verso via Roma dove ha colpito ancora. Questa volta ha portato via una borsetta ad una ragazza che stava prendendo un drink in un frequentatissimo bar all'angolo. Anche in questo caso la giovane ha allertato le forze dell'ordine e ha attivato dal cellulare la funzione che permette di rintracciare lo smartphone perso. Il marocchino ha gettato la borsetta rubata e tenuto il contante, qualche metro più in là la ragazza l'ha ritrovata e si è diretta in commissariato per presentare denuncia.Con la descrizione dell'extracomunitario alla mano, gli agenti del commissariato di polizia - guidati dal dirigente Davide Della Cioppa - si sono subito messi sulle sue tracce: lo hanno intercettato in appena mezz'ora in via Circumvallazione. Il 30enne è stato riconosciuto dalle due vittime e subito arrestato con l'accusa di furto aggravato. Borsetta e cellulari sono stati poi restituiti ai due giovani proprietari.