Ruba lo zaino di un giovane nella paninoteca e scappa: arrestato

È stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile, per furto, un 39enne catanese già noto alle forze dell'ordine che ha rubato uno zaino a un giovane che si trovava a Napoli per un viaggio di piacere. Si è accorto del furto mentre mangiava un panino in un locale nel quartiere San Lorenzo con la fidanzata. Ha subito chiesto aiuto ai carabinieri fuori il locale.



Hanno notato subito il responsabile, G.S., in via Bologna mentre correva con lo zaino del giovane. Il 39enne è stato bloccato e arrestato mentre lo zaino restituito al legittimo proprietario. © RIPRODUZIONE RISERVATA