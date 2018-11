Sabato 24 Novembre 2018, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 24-11-2018 11:32

Furti sui treni Eav, i carabinieri di Pompei arrestano 18enne. Ayoub jamili, 18enne di origine marocchina residente a Sarno, noto alle forze dell’ordine per furti e scippi, si muoveva tra le carrozze del treno della Circum Napoli-Salerno osservando i passeggeri per individuare la potenziale vittima. Il giovane ha così insospettito così i carabinieri di Pompei, anche loro sul convoglio in abiti borghesi per la prevenzione e la repressione di reati predatori, che lo hanno tenuto d’occhio fino al momento in cui ha agito.Jamili ha scelto un turista tedesco, distratto a scherzare con il resto della comitiva con cui era diretto al parco archeologico di Pompei: il 18enne gli si è avvicinato senza farsi notare e gli ha infilato una mano nel borsello sfilando il portafogli. A quel punto è stato bloccato dai militari, poco prima della fermata di San Giorgio a Cremano alla quale, verosimilmente, jamili sarebbe sceso correndo via. Il 18enne è stato arrestato per tentato furto aggravato e tradotto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.