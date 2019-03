Mercoledì 13 Marzo 2019, 11:08

Un pugno in faccia e poi la fuga con il bottino, uno smartphone di ultima generazione. Questo il colpo messo a segno da un 14enne spagnolo, scagliatosi contro una 33enne napoletana che si trovava all’interno di un'attività commerciale in Piazza Dante.Il minore ha agito in una manciata di secondi, scappando a piedi e imboccando ii vicoletti a ridosso della piazza. L’episodio è avvenuto la sera dell’11 marzo e adesso il 14enne si trova presso il Centro di Prima Accoglienza ai Colli Aminei dove è stato portato in seguito all'intervento dei carabinieri di Napoli.Poco dopo il furto del cellulare e l'aggressione ai danni della donna colpita in faccia, il ragazzino è stato intercettato dai militari del Nucleo Radiomobile che l'hanno bloccato poco distante da piazza Dante. Il 14enne aveva addosso lo smartphone della 33enne che è stata assistita in ospedale e refertati con 6 giorni di prognosi.