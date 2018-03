Mercoledì 28 Marzo 2018, 11:32 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 12:00

VILLARICCA - Ha fatto irruzione in un'autovettura, guidata da una donna, l'ha scaraventata a terra ed è scappato via lungo in una zona a ridosso tra Qualiano e Villaricca. All'interno della Nissan c'era anche una bambina. Il malvivente si è dato alla fuga senza accorgersene della sua presenza. Le persone presenti nella zona hanno immediatamente allertato le forze di polizia, che ora sono sulle tracce del ladro. La donna, in attesa dell'arrivo dei carabinieri della locale stazione, ha fermato un automobilista e si è messa anch'ella sulle tracce del bandito. Dopo un'ora di grande apprensione, l'auto è stata ritrovata con la bambina: sta bene, è fuori pericolo.