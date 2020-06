Ruba la borsa da un'auto in sosta e tenta la fuga: arrestato 40enne

Questa notte i carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato per rapina impropria Pasquale Guerra, 40enne. L’uomo, in un parcheggio non custodito di un noto centro commerciale del luogo, si è avvicinato ad un’auto in sosta ed ha rubato una borsa che era al suo interno. Una donna – la proprietaria dell’auto e della borsa – aveva visto tutto ed ha inseguito il ladro nel tentativo di riappropriarsi della sua borsa.

L’uomo ha approfittato della sua superiorità fisica ed ha allontanato la vittima per poi fuggire. I Carabinieri hanno visto le immagini dei sistemi di video sorveglianza del centro commerciale individuando il mezzo utilizzato dal 40enne per fuggire: lo hanno atteso sotto casa sua ma al suo rientro si è insospettito e ha tentato di fuggire con la sua auto. Raggiunto, è stato fermato e bloccato.

L'uomo ha collaborato consentendo il rinvenimento della borsa della quale si era disfatto in un luogo poco distante al Parco Verde di Caivano. Dei soldi non vi era più traccia, così come dei documenti, finiti chissà dove. La borsa e le chiavi di casa sono state restituite alla legittima proprietaria. L’uomo è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio.

Ultimo aggiornamento: 10:05

