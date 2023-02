Ruba una bottiglia e poi colpisce il commerciante: arrestato a Napoli

Corso Arnaldo Lucci, una persona molesta viene segnalata in un negozio. Ha appena preso una bottiglia di vino da uno scaffal: scoperto, l’ha riconsegnata al commerciante per poi aggredirlo con calci e pugni. BO.B., 32enne, è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. In una struttura ricettiva in piazza Municipio è stato invece rintracciato U.H., 27enne, destinatario di un provvedimento di arresto emesso il 1° dicembre 2020 per truffa in Bielorussia. Deve essere estradato.