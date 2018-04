Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti del commissariato Dante hanno arrestato Ciro Errico, napoletano 18enne, per il reato di furto pluriaggravato in concorso con persone in fase di identificazione e resistenza a P.U.. Poco dopo le 16.00, a seguito di una segnalazione radio i poliziotti, in via Francesco Saverio Correra, hanno intercettato una moto appena rubata in piazza Dante.



Gli agenti hanno notato provenire contromano la moto, una MV Augusta, hanno intimato l’alt al conducente che alla vista della “pantera” ha invertito la direzione di marcia perdendo il controllo e scivolando con il mezzo appena rubato. Immediatamente il ladro ha abbandonato la moto ed ha tentato di la fuga a piedi, ma è stato inseguito dai poliziotti ed arrestato. Il giovane è stato trovato in possesso di un cacciavite utilizzato per far partire la moto che, è stato sequestrato. Il 18enne è stato condotto al carcere di Poggioreale.

Domenica 1 Aprile 2018, 13:48 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2018 13:55

