Giovedì 13 Settembre 2018, 12:38

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per estorsione un 45enne del luogo, Ciro Barbato, già noto per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Barbato è stato bloccato a Gragnano, in via Tasso, dopo aver intascato 170 euro da un 43enne a cui era stato rubato lo scooter il pomeriggio precedente a Castellammare: il denaro costituiva il “cavallo di ritorno”. All’appuntamento Barbato ha trovato anche i carabinieri che lo hanno arrestato, restituendo scooter e denaro alla vittima. Ora l'uomo è agli arresti domiciliari ed è in attesa del rito direttissimo.