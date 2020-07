Ruba vestiti nella Galleria della Metropolitana di Napoli: arrestato clandestino di 20 anni

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del reparto prevenzione crimine Campania hanno notato una donna che chiedeva aiuto mentre rincorreva un uomo con due borsoni in piazza Garibaldi.

I poliziotti l’hanno bloccato rinvenendo nelle borse numerosi capi di abbigliamento asportati da un esercizio commerciale all’interno della Galleria della Metropolitana di Napoli.

Nazarii Kovalov, 20enne ucraino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto aggravato.

Nella stessa serata, sempre in piazza Garibaldi, gli agenti hanno visto una persona rincorrere un uomo che è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti i quali hanno accertato che, poco prima, aveva aggredito una donna.

T.D., 23enne del Gambia irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per tentata violenza sessuale e per ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale; inoltre, è stato sanzionato amministrativamente poiché trovato in possesso di un involucro del peso di 3 grammi di marijuana.

