Giovedì 4 Gennaio 2018, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 11:50

Prima rubano un’auto nelle vicinanze poi la utilizzano come ariete per derubare una tabaccheria. E’ accaduto nella notte a Giugliano. La banda della spaccata ha preso di mira un’altra attività commerciale, stavolta in via Verdi.Erano circa le tre quando i malviventi sono entrati in azione. Giunti sul posto hanno prima rubato un’auto parcheggiata nel viale adiacente la rivendita di tabacchi poi, a forte velocità, si sono schiantati nella serranda dell’esercizio commerciale riuscendo a introdursi all’interno.Una volta dentro hanno distrutto, probabilmente con delle spranghe, i vetri blindati e portato via gratta e vinci e sigarette. I danni causati ammontano a diverse migliaia di euro. Il titolare denuncia che questo è già il terzo colpo che subisce, dopo una rapina e un tentato furto.I malviventi prima di scappare hanno rubato anche il registratore delle immagini di videosorveglianza. Sul posto la polizia che indaga sul caso.Nelle ultime settimane sono diversi i colpi messi a segno sempre con la stessa tecnica. L’ultimo quello a una gioielleria in piazza Annunziata.