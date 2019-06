I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato per furto aggravato Raffaele Tuccillo, 42enne di Afragola già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso dai militari a rubare gli pneumatici di un veicolo parcheggiato in un parco privato. Il 42enne, bloccato e arrestato, non era da solo. Il complice, dapprima sfuggito all’arresto è stato successivamente rintracciato dai carabinieri e denunciato in stato di libertà. Tuccillo è ora in attesa della celebrazione del giudizio con rito direttissimo.

Sabato 22 Giugno 2019, 15:57

