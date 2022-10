Rubano scooter per disabili ad anziano: cittadini gliene regalano un altro

TORRE DEL GRECO. Sconosciuti gli rubano lo scooter che l’aiutava a spostarsi, visto che l’uomo ha problemi di deambulazione: scatta la gara di solidarietà e due fratelli donano al malcapitato un altro mezzo. Una storia triste consumatasi nei giorni scorsi a Torre del Greco ma con un lieto fine, come racconta Maria Orlando, presidente dell’associazione La Libellula, da sempre impegnata nel campo del volontariato al fianco delle persone meno fortunato.

Proprio Orlando aveva raccolto l’appello della famiglia dell’uomo che si era visto sottrarre il mezzo parcheggiato in via Catania, alle spalle del liceo artistico di piazza Luigi Palomba: «Qualche giorno fa - racconta - un anziano signore, che versa in una condizione di disabilità, ha subito il furto del suo scooter, adibito al trasporto delle persone che hanno difficoltà nella deambulazione. Fui contattata dalla famiglia, che mi chiese di divulgare un loro post scritto sui social, post nel quale si invitava coloro che avessero visto o notato qualcosa a fornire informazione a riguardo».

Notizie sul furto, regolarmente denunciato alle forze dell'ordine, non ne sono arrivate. Ma qualcosa di bello, in una vicenda dai contorni malinconici, è comunque accaduto: «Nel leggere ciò che avevo scritto, persone di Torre del Greco, i fratelli Pinto, mi hanno contattata, offrendosi di donare alla vittima del furto lo scooter del loro defunto padre, fermo e inutilizzato da un po’, cosicché fosse restituita una parte di serenità al malcapitato».

Detto fatto: la consegna è avvenuta regolarmente, per la gioia della famiglia dell’anziano che si era visto rubare il mezzo. «Tutto questo dimostra - conclude Maria Orlando - che in fondo la nostra società non si articola unicamente su fattori negativi: esiste l’umanità, la solidarietà, l’altruismo e basterebbe semplicemente prendere esempio da chi offre il suo buon cuore per il prossimo, trasformando un’amara delusione in un emozionante sorriso».