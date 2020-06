Gli agenti del Commissariato di Afragola hanno rintracciato, grazie alle immagini di un video pubblicato su un noto social network, gli autori di un danneggiamento con successivo furto, avvenuto sabato scorso in via Lombardia, di un palo della segnaletica stradale che è stato divelto e caricato in un’auto. G.E. e A. E., fratelli napoletani di 43 e 47 anni, sono stati denunciati per furto e danneggiamento di opere pubbliche; inoltre, l’auto utilizzata è stata sottoposta a sequestro. © RIPRODUZIONE RISERVATA