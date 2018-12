Rubano smartphone a una donna, due rapinatori arrestati dalla polizia a Napoli

Nella tarda serata di ieri gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due rapinatori, Paolo Mancini, venti anni, e Achille Esposito, 51anni, entrambi napoletani. I poliziotti, mentre si trovavano in via Mezzocannone a bordo di autovettura con colori di serie, hanno notato il 20enne discendere da un motociclo condotto dal complice e spingere strattonando da tergo una giovane donna che era intenta in una conversazione telefonica.



Il rapinatore la bloccava strappandole dalle mani lo smartphone, un Iphone 8 plus, per poi risalire a bordo dello scooter, un Suzuki Burgman, e scappare in direzione di Corso Umberto I con il complice che lo attendeva poco più avanti. Prontamente i poliziotti hanno inseguito e bloccato i due rapinatori, bloccando loro ogni via di fuga con la loro autovettura. Il 20enne aveva ancora tra le mani lo smartphone, che è stato restituito alla vittima in fase di denuncia. I due uomini sono stati arrestati e condotti al carcere di Poggioreale, lo scooter sottoposto a sequestro penale.

Lunedì 3 Dicembre 2018, 23:11 - Ultimo aggiornamento: 03-12-2018 23:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA