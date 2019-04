Sabato 13 Aprile 2019, 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoperti a rubare un cancello dal Mercato Ortofrutticolo di Giugliano, fermate quattro persone. Il tutto è successo in via Provinciale Santa Maria a Cubito dopo che era giunta una segnalazione al 113. Immediatamente in zona sono arrivati gli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano che hanno bloccato un furgone con le quattro persone a bordo. Aperto il portellone posteriore gli agenti hanno scoperto la refurtiva: in cancello smontato dal Mercato Ortofrutticolo e, peraltro, di proprietà del Comune di Giugliano. I quattro fermati, residenti a Casoria, Acerra e Giugliano, si erano introdotti all'interno della struttura ed avevavo commesso il raid, visto che il mercato era chiuso. Ora sono in attesa del processo con rito per direttissima.