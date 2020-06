Venerdì mattina gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Molinelle a Santa Maria la Carità hanno visto una persona a bordo di un motociclo che si faceva trainare da un’auto condotta da un uomo.



I poliziotti li hanno bloccati ed hanno accertato che il blocco di accensione del motociclo era stato manomesso e che il mezzo era stato da poco asportato; inoltre, nell'auto sono stati trovati diversi arnesi atti allo scasso. Michele Ruggiero, 27enne, ed F.M. 21enne, entrambi di Scafati, sono stati arrestati per furto aggravato mentre il motociclo è stato restituito al proprietario. Ultimo aggiornamento: 11:47