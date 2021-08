Asl Napoli 2, rubata l'auto dei medici durante l'open day anti-Covid

Auto dei medici rubata all’Open Day anti-Covid. È successo ieri, poco dopo le 23, al termine della campagna vaccinale in corso a Casoria, i medici hanno scoperto che ignoti avevano preso la vettura di servizio lasciata a poca distanza dalla postazione di lavoro. Completate le iniezioni a bordo del camper in via Marconi, non hanno ritrovato più la Fiat Panda con le insegne dell’Asl. «È sconfortante quanto accaduto - dice Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord - il nostro personale ha lavorato incessantemente dalle 18 alle 23, vaccinando circa 250 persone su un marciapiede, usando i tavoli pieghevoli. E mentre loro lavoravano in questo modo precario, pur di garantire la salute della collettività, qualcuno rubava l’auto con le insegne dell’azienda sanitaria», rimarca. «Quanto accaduto richiede un moto di indignazione e una pesa di posizione forte da parte di tutti».

Riportati in sede da colleghi con un altro mezzo, i camici bianchi in nottata sono andati in una caserma dei carabinieri per sporgere denuncia.