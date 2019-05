Napoli: rubata bici all'attore di «Gomorra», polizia blocca il ricettatore

Giovedì 30 Maggio 2019, 17:17

Un blitz della polizia ha portato allo scoperto il ricettatore che gestiva un vero e proprio mercato di biciclette rubate, procacciandosi acquirenti e commissioni tramite social e chat di messaggistica. Gli agenti del commissariato Vicaria che hanno organizzato l'operazione per incastrare l'uomo, sono partiti dalla denuncia del furto di una bici elettrica nel cuore del centro storico.Vittima del colpo, è stato l'attore napoletano Emanuele Vicorito, il 29enne diventato molto popolare dopo la partecipazione alla prima serie di Gomorra dove interpretava il ruolo di «o'pop». Durante la notte tra mercoledì e giovedì, qualcuno ha manomesso il lucchetto e la catena del velocipede sistemato all'interno di una palazzina su vico Storto Purgatorio ad Arco, nella zona dei Tribunali. Nel bottino dei ladri: una bici dal valore di circa 1000 euro che i poliziotti hanno potuto visionare dalle foto, riconoscendola immediatamente durante il blitz di ieri mattina.Dopo una prima fase di intercettazioni e controlli incrociati, gli agenti vestiti in borghese hanno organizzato diversi sopralluoghi su via Cesare Carmignano, conosciuta e frequentata dai ricettatori a ridosso della zona di Porta Nolana. Le ricerche della polizia hanno portato all'individuazione di un extracomunitario, Nyassa Soleil, che aveva con sé la bicicletta rubata e che ha tentato di fuggire una volta bloccato dalle forze dell'ordine.Il 22enne,originario del Camerun, è stato preso dai poliziotti dopo un inseguimento su corso Garibaldi e denunciato a piede libero per ricettazione. La bicicletta è stata restituita al proprietario ed il cellulare di Soleil sequestrato per approfondire le indagini. All'interno dello smartphone, la polizia ha recuperato molte informazioni sul mercato nero delle bici che veniva gestito tramite i social e la messaggeria di whatsapp che conteneva foto, messaggi scritti e audio dei potenziali acquirenti.