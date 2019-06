Rubata fontanina dalla spiaggia pubblica a Ercolano, l'ira del sindaco: «Schifosi»

Martedì 11 Giugno 2019, 10:20

ERCOLANO - Rubata fontanina sulla spiaggia libera «La Favorita». L’ira del sindaco: «Schifosi, incivili». Nel pomeriggio di ieri il Comune aveva fatto installare sulla spiaggia libera una fontanina per il refrigerio dei bagnanti e docce pubbliche. Solo che questa mattina gli operatori hanno trovato una spiacevole sorpresa: la fontanina era stata estirpata e le docce manomesse. Immediatamente è scattata la denuncia social del sindaco Ciro Buonajuto che ha annunciato che farà ripristinare le docce, ringraziando gli operatori che lavorano sotto il sole.«Ieri pomeriggio sulla spiaggia libera sono state montate le docce e una fontanina per il refrigerio dei bagnanti. La fontanina è già scomparsa e le docce sono fuori uso. Io non ho parole. Già immagino che ci sarà chi mi verrà a dire che ci vogliono le telecamere, controlli e guardie armate. Ma se abbiamo la necessità di mettere una telecamera o una guardia per controllare tutti i rubinetti e le lampadine della città, qualche domanda dobbiamo farcela: è mai possibile che la maggioranza di persone perbene debba soccombere dinanzi all'inciviltà di pochi schifosi? Io penso che l'unica soluzione sia che tutte le persone perbene si uniscano compatte a condannare e combattere contro questi pochi farabutti. Noi persone perbene siamo molte di più, ma solo se saremo uniti ce la faremo a battere questi schifosi».