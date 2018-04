​Lo sfregio: rubata moto al poliziotto che ferì i rapinatori del supermarket

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 23 Aprile 2018, 09:14 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 09:58

Gli hanno rubato la moto. O meglio: gliel’hanno tolta dal posto di sempre, un segnale, più che un vero e proprio furto. Tanto che lo scooter è stato trovato poche ore dopo, non lontano dal luogo in cui era stato trafugato, a conferma che non si è trattato di un atto predatorio, di un furto buono a monetizzare un incasso facile.È accaduto pochi giorni fa, al rione Traiano, vittima di un episodio sinistro l’agente della Mobile che ha sventato una rapina all’Md di via Testi e che ha ferito i due rapinatori. Nove giorni fa la rapina culminata nel sangue, con il ferimento del maggiorenne Luca Perrella e del complice minorenne, una vicenda che resta per molti versi cristallizzata e che fa i conti con uno scenario difficile.Non è passato inosservato, anche ai vertici di via Medina, quanto avvenuto la scorsa settimana, pochi giorni dopo l’episodio avvenuto all’interno del Md: la moto dell’agente sparisce - un mezzo usato di scarso valore commerciale -, viene trafugata. Un episodio sinistro, dimostrativo. Come a dire: ti possiamo rompere le scatole in ogni momento della giornata, sappiamo chi sei e dove abiti. Nessuna intimidazione, nessun seguito dopo il furto, tanto che lo scooter è stato ritrovato poche ore dopo.Una possibile reazione da parte di qualche piccolo malavitoso del posto, nulla a che vedere con una rappresaglia della camorra, anche di fronte a quanto trapelato fino a questo momento sui fatti di via Pietro Testi.