A ruba i ciclamini davanti alla chiesa di Sant'Antonio a Torre del Greco

Lunedì 8 Ottobre 2018, 13:47

TORRE DEL GRECO - A ruba i ciclamini fuori la chiesa: rubate piantine riposte dai volontari per abbellire il quartiere. Ancora furti di piante a Torre del Greco, dopo i ciclamini rubati questa estate nel centro storico il giorno dopo la collocazione fuori ai negozi da parte dell’Associazione Commercianti Torresi, questa volta il furto è accaduto fuori la chiesa di Sant’Antonio.Sbalorditi i volontari che nei giorni scorsi avevano piantato decine di piantine quando si sono accorti che ignoti avevano lasciato solo i vasi. L’iniziativa «Ma Piantala...Dai!» era partita del corpo Provinciale delle guardie ambientali volontarie Napoli per ridare decoro alla zona Sant'Antonio.Sabato sera i volontari hanno pulito le fioriere davanti la Chiesa ed hanno riposto ciclamini che il giorno dopo non hanno più trovato. «Vero che i politici determinano le cose in città - ha detto un volontario - ma la città la fanno i cittadini».