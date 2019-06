Rubò statua d’argento dalla gioielleria di via Toledo, napoletano diede false generalità

Lunedì 17 Giugno 2019, 14:51

L’uomo che il pomeriggio dell’11 giugno ha rapinato una statua d’argento da gioielleria di via Toledo aveva fornito ai carabinieri le generalità di un parente incensurato.Cinque giorni dopo è stato identificato Bruno Sorelli, 42enne di Marano di Napoli: la sua vera identità è emersa successivamente all’arresto in flagranza grazie al riscontro delle sue impronte digitali con quelle contenute nella banca dati interforze.Sorelli è stato pertanto denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di false dichiarazioni sull’identità.