Domenica 11 Agosto 2019, 11:34

«L'avvio dello sventramento del centro storico e di quel che resta della storia di Casalnuovo sta producendo scempi inauditi». L'allarme è di alcuni consiglieri d'opposizione, che stanno osservando preoccupati le zone in cui le ruspe stanno demolendo. Ai politici locali di minoranza non è andato proprio giù il fatto che per fare posto a un nuovo condominio sia stato raso al suolo il palazzo dei marchesi Mondelli di Sassinoro, in via Arcora, un antico edificio, uno degli ultimi da queste parti, che conteneva tra le altre cose gli affreschi attribuiti da vari storici dell'arte ad Angelo Mozzillo, pittore della scuola napoletana del 700: è stato ridotto tutto a un ammasso indistinto di calcinacci e polvere. In polvere l'edificio di quasi trecento anni fa e con esso anche le opere del pittore degli angeli, come viene chiamato Mozzillo. Un artista notevole. Tra i suoi tanti lavori c'è l'affresco di Cappella Borgia, nella chiesa del Gesù Nuovo, a Napoli, e quello del duomo di Acerra. Ma le figure della Beata Vergine in gloria e dei putti angelici, che ornavano l'arcata dell'ingresso principale di palazzo Mondelli, sono state disintegrate dalle ruspe insieme col palazzo. E i consiglieri di opposizione annunciano denunce alla Procura e alla Sovrintendenza.