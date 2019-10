Lunedì 7 Ottobre 2019, 13:30

Un fabbricato abusivamente realizzato all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio a luglio del 1997, composto da n.3 piani per complessive 1.300,00 mq, è stato abbattuto stamane su ordinanza ingiunzione della Procura della Repubblica di Nola. L'opera è ubicata in via Zabatta nel territorio del Comune di Terzigno in pieno area protetta. Sul posto personale del Commissariato di P.s. di San Giuseppe Vesuviano unitamente alla P.G. dell'Ufficio R.E.S.A. della Procura di Nola, guidata da Annamaria Lucchetta. La somma prevista per l'abbattimento si aggira intorno ai 300.000,00 euro ed è stata stanziata dall'Ente Parco del Vesuvio.Il reato contestato ai proprietari-committenti è di aver realizzato l'immobile abusivo all'interno dell'area del Parco Nazionale del Vesuvio, in area vincolata ai sensi delle leggi 1497/39 e 431/85, quindi soggetta a vincolo paesaggistico di inedificabilità. Solo a seguito di un tortuoso iter procedurale fatto di ricorsi alla Corte di Cassazione, di istanze al Giudice dell'esecuzione e di varie istanze di condono pendenti da circa venti anni, si è arrivati a dare esecuzione all'ingiunzione a demolire emessa da questa Procura il 14/10/2015, in ossequio a quanto disposto, tra l'altro, dal Giudice presso il Tribunale di Nola con la sentenza di condanna emessa il 6/03/1998 divenuta irrevocabile. In data odierna, con le demolizioni di quanto abusivamente realizzato, si sta ripristinando la stato dei luoghi originario e soprattutto si sta ripristino la legalità.