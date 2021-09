Ryanair, 12 nuove rotte da Napoli e biglietti a prezzi stracciati

Si parte. Da ottobre Ryanair mette a disposizione dei napoletani 12 nuove rotte, per un totale di 46, che collegheranno la città di Napoli con destinazioni europee. Dall'aeroporto di Capodichino si potranno raggiungere Agadir, Bucarest, Fuerteventura, Lanzarote, Londra Luton, Milano Malpensa, Praga, Sofia, Tallinn, Tel Aviv, Tenerife e Zagabria. Grazie a un aeromobile aggiuntivo, flotta a 5, e un investimento di 100 milioni a Napoli nell'inverno 2021 che porta anche 800 posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri. E la compagnia già si prepara a un'ulteriore crescita per l'estate 2022.

Intanto, Ryanair lancia una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 euro per viaggi fino a novembre 2021, da prenotare entro la mezzanotte di venerdì primo ottobre solo sul sito. «In qualità di compagnia aerea numero uno in Italia - ha detto Dara Brady, marketing director della compagnia - Ryanair si impegna a ricostruire l'industria turistica italiana ripristinando la connettività mentre cresciamo in tutta Europa e il traffico aereo torna ai livelli pre-pandemia. Ryanair prenderà in consegna 55 nuovi aeromobili B737-8200 "Gamechanger" questo inverno e dunque siamo lieti di annunciare queste nuove rotte da Napoli, operando un totale di 46 collegamenti in 20 Paesi». «La collaborazione tra la compagnia aerea e lo scalo di Capodichino è iniziata quattro anni fa - ha sottolineato Margherita Chiaramonte, direttore Sviluppo Network di Gesac -. La fiducia che ha consentito di potenziare la base e incrementare le rotte passate da 19 nell'estate 2017 a 46 della winter 2021 e che si traduce in crescita economica, sociale e occupazionale per il territorio».