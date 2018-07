Mercoledì 25 Luglio 2018, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2018 12:35

Sono 132 i voli della compagnia aerea Ryanair cancellati in Italia a causa dello sciopero del personale navigante proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti nell'ambito dello stop europeo deciso dai dipendenti del gruppo. È quanto risulta dall'elenco delle cancellazioni reso noto dalla società.Tra i voli cancellati anche quello da Napoli a Lisbona FR 1316 in partenza alle 11.40. Dopo mille conferme, l'annuncio della soppressione è arrivato via sms alle 11.28, una decina di minuti prima del decollo. Inevitabili le proteste dei turisti.