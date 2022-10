Sant'Antimo, una targa al colonnello Chiariello, referente provinciale per la "Terra dei Fuochi"

L'amministrazione comunale ha celebrato il colonnello Biagio Chiariello, illustre concittadino, con la consegna di una targa . Si tratta di un riconoscimento dell'intera comunità per il suo impegno nel combattere l'illegalità alla base dei fenomeni della Terra dei Fuochi. "Per il rigore morale e l'impegno quotidiano di contrasto all'illegalità, esempio da emulare nella quotidianità" questo la motivazione sulla targa consegnata dal sindaco Massimo Buonanno.

Già comandante della Polizia Locale cittadina, Chiariello è alla guida dei caschi bianchi di Arzano e, lo scorso anno, è stato nominato dal governo ‘referente’ per l’area Napoli Ovest per le operazioni di secondo livello tra esercito e polizie locali per fronteggiare l’emergenza ‘terra dei fuochi". A settembre, il colonnello ha ricevuto il premio "Pio La Torre" per le attività condotte sul territorio.Questo impegno lo ha reso bersaglio di criminali che lo hanno più volte minacciato. "Biagio, che ringraziamo ancora una volta per quanto fatto in questi anni, è l’esempio di chi non si piega alle intimidazioni ed il suo impegno, da emulare, è riconosciuto ormai a livello nazionale. Siamo orgogliosi che il premio Pio La Torre sia stato conferito a lui e, reciprocamente, lavoreremo per il nostro territorio che ha tanto bisogno di normalità, di valorizzazione delle eccellenze e di trasparenza e legalità" ha dichiarato il primo cittadino.