Sant'Antimo, incontro al Comune per i lavori ed i disagi sull'Appia

Questa mattina, nelle sede del comune in via Roma, il sindaco Massimo Buonanno e l'assessore Piero Angelino hanno incontrato il consigliere metropolitano Luciano Borrelli, il sindaco di Melito Luciano Mottola, l'assessore Francesco Mallardo di Giugliano con il luogotenente dei caschi bianchi Luigi Panico, i rappresentanti dell'Eav e della concessionaria Ascosa. Si è discusso dei disagi che automobilisti e commercianti affrontano, quotidianamente, sull'Appia, per i lavori di rifacimento stradale a ridosso dell'uscita dell'asse mediano S.Antimo-Aversa.

Il mancato rispetto del divieto di accesso per chi è diretto verso Aversa provoca ingorghi e rischi per gli automobilisti. Ad Eav ed Ascosa i rappresentanti delle istituzioni che insistono sull'Appia hanno chiesto di accelerare l'iter per la conclusione dei lavori. Eav si è impegnata a raddoppiare il personale per raggungere l'obiettivo in maniera più celere. E' stato proposto di ancorare e fissare con bulloni il new jersey che viene spostato per aggirare il divieto di accesso in direzione Aversa, di potenziare la segnaletica, già a partire dall'uscita dell'asse mediano, affinchè sia ben chiara l'inibizione a percorrere quel tratto di carreggiata. Inoltre, si è chiesto l'installazione di una telecamera che rilevi le targhe dei trasgressori.