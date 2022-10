S.Antimo, nasce gemellaggio con una città congolese

Un gemellaggio nel nome della solidarietà e della cultura è stato sottoscritto tra il comune e la città di Bunkeya, nella Repubblica Democratica del Congo. A tenere a battesimo la firma della proposta il sindaco, Massimo Buonanno, il console onorario della Repubblica del Congo in Italia, Angelo Melone, originario di S.Antimo, il viceministro della cultura della Repubblica democratica del Congo, il vicerettore dell'Università di Kinshasa, il direttore generale dei Musei Nazionali congolesi ed una ex miss Congo, impegnata in attività in difesa dei diritti delle donne. Cooperazione, scambi culturali, di prodotti locali, è stata celebrata la nascita di un rapporto tra due comunità che ha scelto come motivo conduttore la collaborazione tra popoli come pratica di pace e di solidarietà. Un primo step del progetto prevede che il comune di S.Antimo invii materiale scolastico a Bunkeya, mentre la delegazione congolese si è impegnata ad operare una particolare opera di riqualificazione del quartiere periferico San Vincenzo, con la realizzazione di murales sulla facciata degli edifici. “La cerimonia, con reciproco scambio di “doni”, è stata una giornata storica per la nostra città: l’integrazione, lo scambio culturale e sociale e l’impegno a realizzare nuovi progetti proiettano Sant’Antimo fuori dai confini locali con una grande prospettiva di crescita e di internazionalizzazione, specialmente per le giovani generazioni”è il commento di Buonanno al gemellagio. Oggetto dei murales sarà l’Africa ed a realizzarli sarà impegnato un artista di fama internazionale: Alessandro Cimbrione, direttore artistico del Museo Internazionale di Arte Contemporanea Euro-Mediterraneo. “Le opere dipinte sulle palazzine dell’area che intendiamo riqualificare avranno ad oggetto messaggi di pace e collaborazione tra i popoli, gettando luce sul meraviglioso popolo africano. Metteranno in risalto anche l’operato di un grande uomo, un vero eroe che in Congo ha salvato decine di migliaia di donne vittime di violenza fisica: il Premio Nobel per la Pace Denis Mukwege, che avremo il piacere di ospitare nel mese di dicembre” ha specificato il console Melone.