Trascina il cane legato ​dietro al furgone: denunciato nel Napoletano

Giovedì 16 Maggio 2019, 22:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Percorre le strade cittadine con il cane legato, con una corda, dietro al suo furgone . E’ accaduto nel pomeriggio, nel centro di Sant'Antimo. La vettura ha percorso diverse centinaia di metri, fino a che il povero animale è riuscito a divincolarsi ed a scappare.Grazie ad una segnalazione giunta al comando della Polizia Locale, che ad inizio di maggio ha registrato l’avvicendamento di Antonio Piricelli, al posto di Biagio Chiariello, che dirige i caschi bianchi di Frattamaggiore, sono partite le indagini per individuare l’autore del raccapricciante gesto.Dalla foto giunta al comando di via Roma, si è riusciti, attraverso la targa del furgone, ad individuare il proprietario del veicolo, lo stesso che conduceva il mezzo trascinando il cane. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Dovrà rispondere del reato di maltrattamento di animali.Sono in fase di accertamento sia le condizioni di salute del cane che, a quanto pare, sarebbe stato recuperato dallo stesso uomo, sia la presenza di microchip che ne attesti la proprietà.