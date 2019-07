Martedì 16 Luglio 2019, 19:22

Un Fiorino bianco con le insegne rosse e la scritta “assistenza emodialisi” che rimanda a un numero telefonico inesistente staziona da oltre 3 mesi sulla fermata dell’autobus di Corso San Giovanni a Napoli arrecando disagi enormi ad anziani e disabili. I cittadini del quartiere hanno ripetutamente segnalato quel pulmino abbandonato alla polizia municipale. Il pulmino reca una croce e un numero di telefono cellulare sulla fiancata (risultato non attivo) e col passare del tempo ha le ruote sgonfie e tutt’attorno è addirittura cresciuta l’erba ma le autorità competenti, oltre a un verbale affisso e ormai ingiallito sul parabrezza, non sono riusciti a spingersi.In città mancano i carri attrezzi, in funzione ce n’è uno solo, pare, e i depositi costano e sono pieni zeppi di catorci che nessuno ritira.«Ci sentiamo soli e abbandonati, cittadini di serie C - avverte Marco Sacco, attivista del comitato di quartiere - l’amministrazione dovrebbe occuparsi di più delle periferie. Questa sensazione di abbandono finisce per marcare il senso di una mancanza, di un vuoto, che amplia il solco tra cittadini e amministrazione e consente alle zone grigie della società civile di fare ciò che vuole».Sacco ha pubblicato le foto del pulmino abbandonato sin dallo scorso 6 maggio sulla pagina Facebook “Napoli est” e “cittadinanza attiva”.«Speravo di muovere qualcosa - avverte - mi è stato riferito che non è possibile rimuovere il veicolo in quanto il Comune di Napoli è sprovvisto di carri attrezzi o ne ha solo uno attivo. Il 14 maggio ho poi segnalato quel mezzo abbandonato alla polizia municipale riferendo che già da un mese era piazzato sull’area della fermata del bus con pericolo per gli utenti costretti a spostarsi al centro della strada per salire sui mezzi pubblici. Dopo mezz’ora è arrivata una pattuglia che non ha potuto fare altro emettere una contravvenzione. Se fosse accaduto a via dei Mille di certo quel pulmino oggi non sarebbe più lì e sarebbe stato rimosso da un pezzo».