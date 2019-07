Sabato a piazza Mercato il ricordo di Gaetano Montanino, il vigilantes ucciso

Martedì 30 Luglio 2019, 19:23

A dieci anni dall'uccisione, Piazza Mercato ricorda Gaetano Montanino, il vigilantes ammazzato mentre tentava di difendere la sua pistola dai delinquenti che volevano rubargliela.Sabato 3 agosto, ci sarà una giornata dedicata alla vittima innocente. Alle 10.30, presso la biblioteca Annalisa Durante, a Forcella, un momento commemorativo con la figlia Veronica, la moglie Lucia di Mauro e lo scrittore Paolo Miggiano. Alle 16.30 presso la sededell’Asso. Gio. Ca. in piazza Mercato 100, si firmerà un protocollo d’intesa con l’associazione “Trentunonovembre”; infine, alle 18, celebrazione eucaristica presieduta da don Tonino Palmese, vicario episcopale per la Carità della diocesi di Napoli e presidente della Fondazione Polis con ilCoordinamento dei familiari delle vittime innocenti della criminalità.“Sono passati dieci anni. Dieci anni senza di te e senza una risposta difronte a una morte ingiusta, assurda. Quel telefono che suona in pienanotte, quell'auto che mi viene a prendere per portarmi da te che, comesempre, uscivi da casa orgoglioso e fiero di indossare la divisa, di servirelo Stato e la tua città - ricorda Lucila, la moglie di Montanino. Speravo chefosse un incubo e pregavo di potermi svegliare al più presto. Non è statoe non è facile andare avanti , combattere contro i muri dell'indifferenza ela miopia delle istituzioni. Spesso cadiamo fino a toccare il fondo e ,aiutandoci a vicenda, cerchiamo ogni volta di rialzarci, di combattere, diportare ovunque il tuo esempio”.Ed è proprio questo il significato della commemorazione di sabato “ricordare ai giovani di questo territorio quale è la strada dapercorrere – aggiunge Gianfranco Wurzburger, presidente di Asso gio.ca.,- l’unica possibile, quella tracciata da Montanino: servire la giustizia , acosto anche dalla propria vita. A dieci anni dalla sua morte continuiamo aricordarlo e a proporlo come unico esempio possibile in un territorio cheha bisogno di rinascere, nel segno della legalità”.