E' scomparso l'avvocato Sabbatino presidente del centenario della Canottieri

Lutto per la Canottieri Napoli. E' scomparso a 78 anni l'avvocato civilista Edoardo Sabbatino, presidente del club giallorosso dal 2012 al 2015. Quando era lui alla guida, il club del Molosiglio - fondato nel 1914 - festeggiò i cento anni di attività e subito dopo venne insignito del Collare d'oro per meritivi sportivi da parte del presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Sabbatino ricordava le parole del capo dello sport italiano rivolte al Circolo in occasione dell'assegnazione della benemerenza nel Salone del Foro Italico: «Malagò sottolineò la tradizione altissima della Canottieri, non soltanto sportiva ma anche etica e sociale».

Partì con Sabbatino il progetto per inserire gli atleti nel mondo del lavoro, cercando di evitare che emigrassero verso circoli del Nord.

Durante la gestione dell'avvocato, che aveva lo studio in via Cesario Console e si affacciava sulla Canottieri, venne centrata la promozione in serie A1 e fu conquistato lo scudetto under 20. Risultati che furono motivo di orgoglio per il dirigente che aveva lavorato molto anche sotto l'aspetto sociale, organizzando eventi a sostegno dell'Istituto minorile di Nisida, spesso affiancato dall'amico Luca de Filippo.

I funerali di Sabbatino sabato 26 agosto alle ore 17 presso la Chiesa di Santa Lucia.