Sacchetto selvaggio, incastrato dalle telecamere nel Napoletano. Il sindaco: «Ti spediamo a casa un bel verbale»

Rifiuti e inciviltà, a Calvizzano pioggia di sanzioni con l'installazione delle videocamere su tutto il territorio. Il sindaco del comune a nord di Napoli, Giacomo Pirozzi, ha pubblicato sulla sulla sua pagina Facebook l'ultima sanzione, per un importo di 615 euro, elevata a un cittadino di Marano, "beccato" in via San Pietro mentre sversava in strada un box per bambini e altro materiale.

«A lui - scrive il sindaco - spediamo direttamente a casa un bel verbale salato come premio. Basta, questi personaggi devono smetterla di pensare che a Calvizzano possono fare quello che vogliono. Stiamo lavorando duramente per far sì che il nostro paese torni a splendere e non consentiremo a chi viene da fuori o a chi non ha amore per il proprio territorio di rovinarlo».