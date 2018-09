Venerdì 7 Settembre 2018, 12:46

Incivili e furbetti del sacchetto selvaggio, in campo militari e agenti della municipale su tutto il territorio di Mugnano. Le forze dell'ordine hanno effettuato svariati controlli nelle zone maggiormente colpite dallo sversamento abusivo. Due le persone, sorprese in via Sansone e in viale della Resistenza, mentre si apprestavano ad abbandonare rifiuti pericolosi e materiale di risulta di vario genere. Uno dei due è stato identificato e denunciato penalmente all'autorità giudiziaria, mentre i mezzi su cui erano trasportati i rifiuti sono stati sequestrati.