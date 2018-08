Sacchetto selvaggio a Napoli, i turisti scattano «selfie» sui cumuli di rifiuti

Lunedì 6 Agosto 2018, 16:10 - Ultimo aggiornamento: 06-08-2018 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'immagine dei grossi cumuli di rifiuti che si stanno accumulando in quasi tutta la città rischiano di compromettere irrimediabilmente l'immagine della città di Napoli. Il capoluogo partenopeo sta disperatamente cercando di risollevarsi grazie al turismo di massa, ma le condizioni delle strade sono tutt'altro che accettabili. Da diversi giorni cominciano ad arrivare lamentele da parte dei visitatori stranieri che non riescono a credere ai loro occhi quando, anche a due passi dai principali monumenti della città, si trovano di fronte ai cumuli di sacchetti che offrono un orribile spettacolo.La situazione è ancora peggiore sul fronte del cattivo odore. Con il caldo asfissiante di queste ultime settimane - mitigato appena da qualche improvviso e violento scroscio di pioggia - i rifiuti "fermentano" e, specie in alcuni momenti della giornata, l'odore è insopportabile. Lamentele anche da parte dei gestori dei B&B che segnalano le numerose recensioni negative che arrivano dagli stessi turisti. Stazione Marittima, Maschio Angioino, via Duomo, Forcella, la Duchesca, ma anche i quartieri periferici di Scampia, Secondigliano, Soccavo o Pianura sono le zone dove si concentrano la gran parte delle mini discariche.Mentre per i visitatori stranieri i cumuli di rifiuti diventano una vera e propria attrazione turistica - alcuni scattano "selfie" con i sacchetti - la crisi sembra ormai attanagliare l'intera città. Nessun quartiere, infatti, è al riparo da quella che si profila essere come una vera e propria emergenza rifiuti di Iervoliniana memoria. Il blocco degli Stir e le difficoltà nel ritiro degli ingombranti da parte di Asìa stanno letteralmente mettendo in ginocchio la città. «Siamo di fronte ad una nuova emergenza - spiega Alfredo di Domenico, conosciuto da tutti come "Bukaman" - e l'amministrazione comunale deve assolutamente correre ai ripari. I turisti che vengono a visitare la nostra città si trovano di fronte ad uno spettacolo agghiacciante, una cosa indegna di una città che vuole vivere di turismo. Il problema - prosegue il cacciatore di degrado - non è solo per i turisti, ma è anche per i napoletani. Da un lato ci troviamo di fronte ad inefficienze da parte dell'amministrazione comunale e dall'altra ci troviamo di fronte all'inciviltà di alcuni che pensano di poter trattare in questo modo la nostra città».