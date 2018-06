Sabato 9 Giugno 2018, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 11:14

Nella biblioteca dei Girolamini, tra le più antiche e saccheggiate d'Europa, un gruppo di studiosi ha lavorato per alcuni mesi all'edizione pregiata in facsimile targata Treccani di un prezioso manoscritto trecentesco. Prezioso perché miniato da un anonimo napoletano, conosciuto come il «maestro del Seneca dei Girolamini», considerato tra i più rappresentativi e abili miniatori dell'età angioina. Il volume è il Teatro di Seneca, presentato ieri nella sala Vico, la più colpita dai furti, e riaperta straordinariamente per l'occasione. «I vuoti negli scaffali sono la conseguenza dei libri sottratti» dice Giovanni Melillo, procuratore di Napoli e coordinatore dell'inchiesta aperta nel 2012.«La biblioteca dei Girolamini non sarà mai più quella che è stata, ed è ancora oggetto di accertamenti tecnici, ma dopo sei anni si avvicina il momento in cui il compito della magistratura si concluderà». La consulente della Procura, Alma Serena Lucianelli, sta ancora valutando l'appartenenza o meno ai Girolamini dei volumi sequestrati in giro per il mondo.Concluse queste indagini, toccherà di nuovo alle risorse interne gestire il patrimonio, sotto la guida del direttore, Vito De Nicola. «Spero non manchi quanto promesso a livello centrale, adeguamento della dotazione organica, supporto scientifico, fondi per la manutenzione e la sicurezza» dice De Nicola. Soprattutto più fondi, perché per valorizzare e curare i testi pregiati, alcuni dei quali conservati in cassaforte, c'è bisogno di tornare a investire, in strumenti e persone.Per iniziativa dei privati si è arrivata alla nuova vita del Teatro di Seneca, grazie anche all'impegno dell'amministratore delegato della Salerno editrice, Annamaria Malato, promotrice della prima ora di questa iniziativa. Treccani ha tirato 299 copie in vendita a 8.400 euro l'una: rilegatura a mano in pelle, capitello e legatura in pelle rossa, labbro dorato e fregi in oro impressi sulla copertina e sul dorso.«Il nostro istituto vuole valorizzare i manoscritti più importanti conservati nelle biblioteche più ricche d'Italia», dice Massimo Bray, direttore dell'istituto Treccani che, in cambio dei diritti di riproduzione dell'opera, ha provveduto al restauro di due codici manoscritti conservati nella biblioteca dei Girolamini, Opera di Giovanni Climaco e Il dittamundo di Facio degli Uberti, entrambi del 1400.