Sacerdote precipita nel dirupo mentre raccoglie melograni, salvato dai vigili del fuoco a Castellammare

Ultimo aggiornamento: 16:11

È caduto in un dirupo per oltre 9 metri, dopo aver perso l'equilibrio mentre stava raccogliendo dei melograni., 68 anni, uno dei due frati minimi ai quali è affidata la, a Castellammare di Stabia , è rimasto vittima di un incidente, proprio alle spalle della Chiesa.Il recupero del sacerdote è durato un paio d'ore, con gravi difficoltà da parte dei vigili del fuoco, che si sono calati con un'imbracatura per portare in salvo il religioso che non ha mai perso conoscenza.La caduta intorno alle 12. Sono stati i fedeli a dare l'allarme, perché non lo vedevano arrivare in sacrestia dove era atteso per la celebrazione della messa delle 12. Poi, una donna ha affermato di avere sentito la sua voce e sono stati chiamati i pompieri e i vigili urbani, che hanno collaborato insieme con gli abitanti del posto e con i fedeli accorsi.